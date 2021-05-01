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В Кыргызстане объявлен двухдневный траур

В Кыргызстане объявлен двухдневный траур

В Кыргызстане объявлен двухдневный траур из-за военного конфликта на границе с Таджикистаном. 

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на ТАСС, президент Садир Жапаров подписал соответствующий указ, объявляя 1-2 мая днями траура в Кыргызстане.  

Как отмечается в указе главы государства, в результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на кыргызско-таджикской границе "имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих".  

В связи с этим Жапаров объявил 1-2 мая национальный траур, во время которого на всей территории страны, а также на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено в эти дни отменить развлекательные мероприятия и передачи, а правительству - принять "необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим".


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