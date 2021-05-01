В Кыргызстане объявлен двухдневный траур из-за военного конфликта на границе с Таджикистаном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, президент Садир Жапаров подписал соответствующий указ, объявляя 1-2 мая днями траура в Кыргызстане.

Как отмечается в указе главы государства, в результате вооруженного конфликта 29-30 апреля на кыргызско-таджикской границе "имеются многочисленные жертвы и пострадавшие как среди мирных граждан, так и военнослужащих".

В связи с этим Жапаров объявил 1-2 мая национальный траур, во время которого на всей территории страны, а также на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено в эти дни отменить развлекательные мероприятия и передачи, а правительству - принять "необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим".