Мы должны формировать и осуществлять повестку развития нашей страны своим трудом: президент РА

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил послание по случаю Дня Труда.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения, в послании президента РА говорится:

Дорогие соотечественники,

Сегодня День труда - ещё одно напоминание, что даже и особенно в самых сложных и кризисных ситуациях труд является необходимостью – личной, национальной, государственной необходимостью. В каждом из нас есть потенциал делать большее, достигать большего, пробуждать или возрождать в себе скрытые способности.

Любой человек, имеющий желание служить своей семье, родине, народу, должен иметь возможность делать это. И для этого не должно быть препятствий.

Мы имели поколения талантливых учёных, успешных предпринимателей, известных политических деятелей, одарённых художников, музыкантов и писателей, хороших ремесленников и земледельцев.

Будем же наследниками таланта, способностей и навыков наших предков, будем же созидающим родину обществом, обустраивающим родину обществом.

Именно мы должны формировать повестку, тем более, повестку развития нашей страны и превращать её в реальность своим трудом: трудом военного и педагога, трудом врача и программиста, трудом сельчанина и археолога, трудом уборщика и рабочего, трудом дипломата и пограничника, трудом должностного лица и актёра, государственного служащего и художника.

Нашими приоритетными задачами должны быть политическое и экономическое, моральное и физическое выпрямление спины нашей страны, ликвидация непосредственных последствий войны и борьба с коронавирусом.

Только совместный труд может быть тем спасательным кругом, который выведет нашу родину из сегодняшней ситуации, залечит полученные раны.

Желаю, чтобы каждый из нас верил и трудился в меру своих способностей и возможностей, чтобы приблизить время успеха. Верь и создавай это время, верь и выстраивай этот успех!