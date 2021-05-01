Аронян выбыл из New in chess Classic

Гроссмейстер Левон Аронян выбыл из онлайн-турнира New in chess Classic по быстрым шахматам.

Как передает Арменпресс, в полуфинале турнира Аронян встретился с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном. Во второй день соревнований две партии завершились вничью, и еще в двух Карлсен обыграл Ароняна.

В New In Chess Classic принимают участие 16 шахматистов. Считается, что это следующий турнир Champions Chess Tour. Призовой фонд составляет 100 тысяч долларов США, из которых 30 тысяч будут вручены победителю. Аронян по-прежнему играет под армянским флагом. Несколько дней назад он выступил с заявлением, в котором дал ответы на недавно возникшие вопросы о его личности. Аронян уезжает из Армении. Он присоединится к команде США.