Эти футбольные матчи состоятся сегодня

Матчи регулярного тура пройдут в ряде чемпионатов Европы по футболу.

Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании, России и Армении.

Армения. Премьер-лига

«Урарту» - «Ширак» - 18:30

Испания. Ла Лига

«Эйбар» - «Алавес» - 16:00

«Эльче» - «Атлетико» - 18:15

«Уэска» - «Реал Сосьедад» — 20:30

«Реал» - «Осассуна» — 23:00

Англия. Премьер-лига

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» — 15:30

«Брайтон» - «Лидс» — 18:00

«Челси» - «Фулхэм» — 20:30

«Эвертон» - «Астон Вилла» — 23:00

Италия. Серия А

«Верона» - «Специа» - 17:00

«Кротоне» - «Интер» - 20:00

«Милан» - «Беневенето» — 22:45

Россия. Премьер-лига

«Ротор» - «Ахмат» — 15:00

«Рубин» - «Динамо» —15:00

ЦСКА - «Уфа» — 17:30

«Краснодар» - «Сочи»: 20:00