Время в Ереване: 11:07:36,   1 Май

Эти футбольные матчи состоятся сегодня

Эти футбольные матчи состоятся сегодня

 Матчи регулярного тура пройдут в ряде чемпионатов Европы по футболу. 

Как  передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании, России и Армении. 

Армения. Премьер-лига 

«Урарту» - «Ширак» - 18:30 


Испания. Ла Лига 

«Эйбар» - «Алавес» - 16:00 

«Эльче» - «Атлетико» - 18:15 

«Уэска» - «Реал Сосьедад» — 20:30 

«Реал» - «Осассуна» — 23:00

 

Англия. Премьер-лига 

«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» — 15:30 

«Брайтон» - «Лидс» — 18:00 

«Челси» - «Фулхэм» — 20:30 

«Эвертон» - «Астон Вилла» — 23:00 


Италия. Серия А 

«Верона» - «Специа» - 17:00 

«Кротоне» - «Интер» - 20:00 

«Милан» - «Беневенето» — 22:45 

Россия. Премьер-лига 

«Ротор» - «Ахмат» — 15:00 

«Рубин» - «Динамо» —15:00 

ЦСКА - «Уфа» — 17:30 

«Краснодар» - «Сочи»: 20:00


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