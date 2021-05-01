Эти футбольные матчи состоятся сегодня
Матчи регулярного тура пройдут в ряде чемпионатов Европы по футболу.
Как передает Арменпресс, в борьбу вступят команды Италии, Германии, Англии и Испании, России и Армении.
Армения. Премьер-лига
«Урарту» - «Ширак» - 18:30
Испания. Ла Лига
«Эйбар» - «Алавес» - 16:00
«Эльче» - «Атлетико» - 18:15
«Уэска» - «Реал Сосьедад» — 20:30
«Реал» - «Осассуна» — 23:00
Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» - «Манчестер Сити» — 15:30
«Брайтон» - «Лидс» — 18:00
«Челси» - «Фулхэм» — 20:30
«Эвертон» - «Астон Вилла» — 23:00
Италия. Серия А
«Верона» - «Специа» - 17:00
«Кротоне» - «Интер» - 20:00
«Милан» - «Беневенето» — 22:45
Россия. Премьер-лига
«Ротор» - «Ахмат» — 15:00
«Рубин» - «Динамо» —15:00
ЦСКА - «Уфа» — 17:30
«Краснодар» - «Сочи»: 20:00
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