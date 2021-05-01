На территории Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на территории Армении есть закрытые автодороги.

Как передает Арменпресс, в Арагацотнской области закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.