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На территории Армении есть труднопроходимые автодороги

На территории Армении есть труднопроходимые автодороги

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что на  территории Армении есть закрытые  автодороги.

Как  передает Арменпресс, в  Арагацотнской области закрыты   дороги, ведущие от высокогорной метеостанции "Амберд" до крепости Амберд и озера Кари лич.


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