Цены на цветные металлы - 30-04-21

ЛОНДОН, 1 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 апреля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2429.50 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 9983.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2116.50 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 17457.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 28745.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2945.00 долларов США, цена на молибден выросла на 0.61% и составила 25574.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 1.40% и составила 47100.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.