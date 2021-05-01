В 18 км к юго-востоку от Мартуни зарегистрировано землетрясение

1 мая в 08:18 по местному времени (04:18 по Гринвичу) 18 км к юго-востоку от Мартуни, Армения, сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировала землетрясение с координатами: 40.01 градусов северной широты, 45,44 градусов восточной долготы, глубина 10 км, магнитуда 2,3.

Как передает Арменпресс, сила толчков в зоне эпицентра составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в селах Агнджадзор, Артабуйнк, Таратумб, Хорс, Сали и Караглух Вайоцдзорской области с магнитудой 2,3.