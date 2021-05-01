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В 18 км к юго-востоку от Мартуни зарегистрировано землетрясение

В 18 км к юго-востоку от Мартуни зарегистрировано землетрясение

1 мая в 08:18 по местному времени (04:18 по Гринвичу)   18 км к юго-востоку от Мартуни,  Армения, сейсмологическая сеть  Территориальной службы сейсмической защиты МЧС РА зарегистрировала землетрясение с координатами:  40.01 градусов северной широты,  45,44 градусов  восточной долготы,   глубина 10 км,  магнитуда 2,3. 

Как  передает Арменпресс, сила толчков  в зоне эпицентра составила 3 балла. Землетрясение ощущалось в селах Агнджадзор, Артабуйнк, Таратумб, Хорс, Сали и Караглух Вайоцдзорской области с магнитудой 2,3.


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