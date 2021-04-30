ЕС должен оказать давление на Азербайджан в вопросе возвращения пленных: спикер парламента Словакии 

Председатель Национального совета Словакии Борис Колар убежден, что Европейский союз должен оказать давление на Азербайджан, чтобы положить конец карабахскому конфликту и вернуть всех военнопленных на родину.

Как сообщает Арменпресс, Борис Колар заявил об этом в эфире Общественного телевидения Словакии (RTVS) во время мероприятия у хачкара-мемориала жертвам Геноцида армян в Братиславе.

Председатель Национального совета Словакии подчеркнул, что необходимо оказать давление на Азербайджан, поскольку согласно мирному соглашению все военнопленные должны быть возвращены, но с сожалением отметил, что Азербайджан еще не сделал этого.

«К сожалению, Азербайджан выдвигает новые условия для возвращения военнопленных. Речь идет не только о военнопленных, но и о мирных жителях, гражданах Армении, которых представляют как “задержанных”, но которые используются Азербайджаном в качестве заложников. Я убежден, что ЕС должен оказать давление на Азербайджан, чтобы положить конец этому конфликту и вернуть всех военнопленных на родину», - сказал он.