Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене

По инициативе австрийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Австрийской Республики Себастианом Курцем.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Кремля, федеральный канцлер предложил рассмотреть кандидатуру Вены как места возможной российско-американской встречи на высшем уровне, если о её проведении будет достигнута соответствующая договорённость.

Рассмотрены некоторые актуальные вопросы российско-австрийских отношений, включая взаимодействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также перспективы активизации работы различных механизмов двустороннего сотрудничества.

По просьбе Себастиана Курца Владимир Путин пояснил подходы России к урегулированию внутриукраинского кризиса с акцентом на необходимость полного и безусловного выполнения киевскими властями Минских соглашений. При обсуждении ситуации вокруг Белоруссии с российской стороны подчёркнута неприемлемость вмешательства извне во внутренние дела этой страны. Затрагивался и вопрос о А.Навальном.

Себастиан Курц поблагодарил за ранее переданное приглашение на Петербургский международный экономический форум в июне этого года и подтвердил своё участие в видеоформате в основном пленарном заседании в качестве одного из главных гостей.