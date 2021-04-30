Никол Пашинян посетил в Казани инновационный город Иннополис

В рамках рабочего визита в Россию исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян посетил сегодня в Казани инновационный город Иннополис. Это первый российский город для ИТ-специалистов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян прошелся по инновационному городу, ознакомился с деятельностью технопарка и технологической средой. Мэр Руслан Шагалеев и генеральный директор технопарка Ренат Халимов представили цели и задачи Иннополиса, текущие проекты и программы развития, модель развития города в рамках партнерства между государством и частным сектором.

Открытый в 2015 году, город занимает площадь 1200 га, в настоящее время насчитывает 3800 жителей. Действующая здесь инфраструктура, экономика, образование, услуги основаны на информационных технологиях и робототехнике. Здесь действует Особая экономическая зона с налоговыми льготами, что делает город привлекательным для IT-компаний и стартапов. В настоящее время здесь зарегистрировано более 360 компаний. Создана комплексная инфраструктура для оказания услуг: жилые комплексы, детские сады, школа, медицинский и спортивный центры, почтовое и банковское отделения и др.

Никол Пашинян ознакомился с программами и условиями работы ряда действующих в городе ИТ-компаний, а некоторые технологические предприятия передали и.о. премьер-министра предложения о развитии сотрудничества с Арменией.

Никол Пашинян также посетил Университет Иннополис, ознакомился с учебно-исследовательскими программами по подготовке специалистов в области технологий, которые полностью финансируются государством.

Исполняющий обязанности премьер-министра посчитал интересным созданную в Иннополисе технологическую среду, отметив, что IT-сфера в Армении динамично развивается и правительство заинтересовано в постоянном улучшении условий деятельности компаний сферы. В этом контексте Никол Пашинян подчеркнул важность обмена опытом с Иннополисом как успешным примером применения инновационных технологий.

До визита в Иннополис, и.о. премьер-министра Республики Армения вместе с председателем правительства Российской Федерации и главами участвующих в заседании Евразийского межправительственного совета делегаций посетил международный выставочный центр “Казань Экспо”, ознакомился с его деятельностью, действующими экспозициями и мероприятиями.