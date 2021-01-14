Предстоящие на 1 мая мероприятия
17:50, Апрель 30, 2021
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12:43, 24.03.2021
Тюрколог об отношениях между Арменией и Турцией
15:50, 14.01.2021
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- 21:57 ЕС должен оказать давление на Азербайджан в вопросе возвращения пленных: спикер парламента Словакии
- 21:00 На армяно-азербайджанской границе пограничных происшествий не зафиксировано
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- 19:11 Китай предложил Индии помощь в преодолении эпидемии коронавируса
- 18:52 Курц предложил Путину провести встречу с Байденом в Вене
- 18:17 Никол Пашинян посетил в Казани инновационный город Иннополис
- 17:50 Предстоящие на 1 мая мероприятия
- 17:49 Начальники ГШ ВС Армении и РФ обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества
- 17:18 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 30-04-21
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- 16:59 В Абхазию доставили первую партию вакцины "Спутник V"
- 16:43 МИД прокомментировал предстоящие выборы президента в Сирии
- 16:38 Армен Саргсян направил благодарственные письма Эрику Эсраиляну, Ким Кардашян и Шерелин Саргсян
- 16:27 Байден заявил, что экономика США восстанавливается быстрее благодаря госинвестициям
- 16:23 Конверс Банк: еще один кэшбэк в связи с еще одним праздником
- 16:07 В Армении в крайне тяжелом состоянии находятся 233 пациента с COVID-19, в тяжелом - 962
- 15:55 Заявление Байдена о Геноциде армян открывает новую эру в международных отношениях
- 15:52 В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике
- 15:48 Авиарейсы между Украиной и Арменией: дан старт
- 15:44 Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС
- 15:14 Пять похитителей псов Леди Гаги арестовали за покушение на убийство
- 15:07 Президент направил благодарственные письма епархиям США и Католикосату Великого Дома Киликийского
- 14:58 Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта
- 14:38 Три концерта, около 10 произведений: 4 мая стартует фестиваль армянского композиторского искусства
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