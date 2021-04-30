Начальники ГШ ВС Армении и РФ обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества

Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном в Москве 29 апреля встретилась с делегацией во главе с первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, стороны обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества.