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Начальники ГШ ВС Армении и РФ обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества

Начальники ГШ ВС Армении и РФ обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества

Делегация во главе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения генерал-лейтенантом Артаком Давтяном в Москве 29 апреля встретилась с делегацией во главе с первым заместителем министра обороны, начальником Генерального штаба ВС РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, стороны обсудили ряд вопросов двустороннего военного сотрудничества.


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