Азиатские индексы - 30-04-21

ТОКИО, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 апреля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.83% и составил 28812.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.57% и составил 1898.24 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.81% и составил 3446.86 пункта, а HANG SENG снизился на 1.97% и составил 28724.88 пункта.