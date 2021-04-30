Азиатские индексы - 30-04-21
ТОКИО, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 апреля на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.83% и составил 28812.63 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.57% и составил 1898.24 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.81% и составил 3446.86 пункта, а HANG SENG снизился на 1.97% и составил 28724.88 пункта.
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