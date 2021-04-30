Азербайджанцы в направлении села Нор-Газанчи Мартакерта отступил на исходные позиции

Противник в направлении села Нор-Газанчи Мартакерта отступил на исходные позиции. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил депутат Национального собрания Арцаха Арам Арутюнян, который вместе со своим коллегой посетил Нор-Газанчи.

«Ашот Даниелян и я посетили общины Кичан и Нор-Газанч в Мартакертском районе, где недавно было замечено продвижение противника. Мы встретились с главами общины и сельскими жителями. Паники среди населения нет, ситуация стабильная, противник уже отступил на исходные позиции.

Отдавая приоритет безопасности, мы предпримем шаги для ее дальнейшего повышения. Мы также на месте зафиксировали различные социальные проблемы в селах. Мы будем работать с соответствующими уполномоченными органами, чтобы найти решение возникших проблем в короткие сроки», - сказал депутат.

Глава общины Нор-Газанчи Руслан Арустамян подтвердил в беседе с Арменпресс, что азербайджанцы вернулись на исходные позиции. «Азербайджанцы вернулись на свои исходные позиции два дня назад. На этой территории посажено 101 га озимых культур. Они были там», - сказал мэр Нор-Газанчи, добавив, что повседневная жизнь села продолжается в обычном режиме.