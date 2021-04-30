Первая партия вакцины "Спутник V" прибыла в Абхазию, сообщил РИА Новости глава минздрава республики Тамаз Цахнакия.

"Мы получили первую партию вакцины "Спутник V". Она находится на нашем складе", - сказал он.

Глава минздрава уточнил, что в первую очередь будут привиты медработники, затем педагоги, представители бюджетной сферы, работники силовых структур и потом уже обычные граждане. Перед вакцинированием будет проводиться консультация с терапевтом на выявление противопоказаний к прививке.

Вакцинирование начнётся на базе Республиканской больницы после майских праздников, когда будут урегулированы все нормативные вопросы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Абхазии до 12 мая запрещены массовые спортивные, развлекательные, зрелищные и выставочные мероприятия. Также запрещена перевозка пассажиров без масок.

Общее число выявленных инфицированных COVID-19 в Абхазии составляет 14 494, выздоровевших — 13 517, включая лечившихся амбулаторно, 222 летальных случая.