Байден заявил, что экономика США восстанавливается быстрее благодаря госинвестициям
Восстановление экономики США от последствий пандемии нового коронавируса проходит быстрее за счет инвестиций, одобренных правительством. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью, вышедшем в эфир на телеканале NBC в пятницу.
"Экономика восстанавливается именно потому, что мы вкладываем в нее средства, - отметил глава Белого дома. - Посмотрите, насколько быстрыми темпами идет восстановление с того момента, как мы приняли последний законодательный акт",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Этот пакет мер подразумевает инвестиции в размере $1,9 трлн, - продолжил Байден. - Если бы мы не совершали инвестиции в [экономику] этой страны, мы бы значительно отстали [в процессе восстановления]".
В начале марта президент США подписал утвержденный ранее Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Инициатива базируется на предложенной Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики.
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