Конверс Банк: еще один кэшбэк в связи с еще одним праздником

По случаю первомайского праздника Конверс Банк запускает очередную акцию по поощрению клиентов.

«Мы ценим доверие к Банку наших партнеров и клиентов. Поздравляем Вас с 1 мая - Днем трудящихся, и предлагаем клиентам, получающим заработную плату в рамках корпоративного зарплатного договора Банка, 1-2 мая совершать безналичные покупки и воспользоваться возможностью кэшбека на сумму до 20 000 драмов, РА», сообщили в Конверс Банке.

Акции поощрения будут проводиться периодично. Банк будет регулярно выступать с новыми выгодными и интересными предложения для поощрения клиентов.

Подробности можно узнать по адресу https://benefits.conversebank.am/hy/current-promotions/item/2021/04/29/CashBack/

Надзор за банком осуществляется Центральным банком Армении.