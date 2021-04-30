В Израиле объявили траур из-за гибели людей на празднике

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил воскресенье национальным днем траура после трагедии на Мероне, где в давке пострадали 150 человек, 44 погибли.

"Катастрофа на Мероне – одна из наиболее тяжких катастроф, постигших Государство Израиль. Я прошу воскресенье провозгласить национальным днем траура", - заявил Нетаньяху в видеообращении.

Инцидент произошел во время празднования еврейского религиозного праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон (север Израиля). Военные помогают в эвакуации раненых и тел погибших, в оказании медицинской помощи на месте, в быстрой доставке раненых в больницы и в перемещении раненых между медицинскими центрами. При этом на месте трагедии возникла проблема с мобильной связью, отмечает полиция Израиля,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Празднование еврейского праздника Лаг ба-Омер на горе Мерон, где находится могила рабби Шимона Бар-Йохая, стало первым массовым мероприятием после отмены ограничений по коронавирусу. Полиция ранее сообщала о том, что в мероприятии участвовали до 100 тысяч человек.

Лаг ба-Омер (33-й день счета Омера) установлен в память о прекращении страшной эпидемии, унесшей жизни нескольких тысяч учеников великого мудреца Торы рабби Акивы, который жил на рубеже I-II веков. В этом году отмечается с вечера 29 апреля до вечера 30 апреля.