Заявление Байдена о Геноциде армян открывает новую эру в международных отношениях

Посол Армении в Бразилии Арман Акопян по поводу послания президента США Джо Байдена о Геноциде армян дал интервью крупнейшей бразильской ежедневной газете “Estado de S. Paulo”.

Как сообщает «Арменпресс», посол Армении в Бразилии отметил, что послание президента Байдена открывает новую эру в международных отношениях.

“Армения приветствует заявление президента Джо Байдена, в котором он массовые зверства, совершенные против армянского народа в начале 20 века, определенно охарактеризовал как геноцид. Мы хотим верить, что это историческое заявление знаменует начало новой эры в международных отношениях, эры, в которой универсальные ценности и историческая справедливость выходят за рамки узких политических соображений данного момента”.

По его словам, это послание стало логическим следствием признания Геноцида армян двумя палатами Конгресса США в 2019 году, а ранее - всеми штатами страны. Это также проявление сильной моральной позиции президента Байдена, его приверженности принципам порядочности и справедливости.

“В трагические дни геноцида правительство США и гражданское общество подняли свой голос в защиту армянского народа. Посол США в Константинополе Генри Моргентау в своих официальных отчетах первым описал ужасы геноцида. Послание президента Соединенных Штатов продолжает эту сильную американскую традицию защиты правды и справедливости. Мы благодарим его за то, что он выполнил свое обещание, данное им во время предвыборной кампании”, - сказал Арман Акопян.

Он добавил, что и сам является внуком пережившей геноцид. “Моя бабушка, которая родилась в городке Арчеш на берегу озера Ван, была свидетельницей убийства своих родителей - пятерых молодых братьев и сестер. Благодаря семье курдских друзей она выжила и оказалась в одном из многочисленных детских домов, основанных американской гуманитарной организацией “Near East Relief” на Ближнем Востоке и в Армении, которая приютила, заботилась и вырастила тысячи армянских сирот, переживших геноцид. Слова президента Байдена оказали на меня очень сильное эмоциональное воздействие”.

Акопян подчеркнул, что признание и осуждение геноцидов - это общая задача всего человечества. Это послание внесло значительный вклад в глобальное признание Геноцида армян и в дело предотвращения геноцидов.

“Послание президента Байдена о необходимости предотвращения подобных преступлений против человечности в будущем напоминают слова Рафаэля Лемкина, автора Конвенции ООН о предотвращении геноцида, который ввел термин “геноцид”. Представляя Конвенцию с трибуны ООН, он сказал, что человечество должно предотвратить то, что случилось с армянами во время Первой и с евреями во время Второй мировой войны”, - сказал он.

Посол добавил, что на данный момент между Арменией и Турцией нет официальных контактов. Турция отказывается устанавливать дипломатические отношения с Арменией, блокирует общую границу, пытается использовать экономическое, политическое и военное давление.

Что касается Бразилии, то первые шаги к признанию геноцида уже сделаны. В 2015 году по случаю 100-летия Геноцида армян Федеральный сенат принял заявление о солидарности с армянским народом. С инициативой выступили сенаторы Алоизио Нунес Феррейра, позже занявший пост министра иностранных дел, посетивший Армению с официальным визитом, и Хосе Серра. “Надеюсь, что процесс признания Геноцида армян законодательной и исполнительной властью Бразилии также скоро подойдет к своему логическому завершению”, - заключил Арман Акопян.