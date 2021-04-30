Авиарейсы между Украиной и Арменией: дан старт

Бюджетная авиакомпания “BEES AIRLINE” начала рейсы между Украиной и Арменией, старт был дан 29 апреля. Александр Джиджора, коммерческий директор “BEES AIRLINE”, был одним из участников полета.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», Александр Джиджора отметил, что рейс из Еревана в Киев уже осуществлен.

"Открытие направления на Ереван - для нас значимое событие. Мы очень любим эту страну. Мы хотим, чтобы как можно больше украинцев познакомилось с Арменией. Мы организовали полеты так, чтобы украинцы смогли бы приехать в Армению на 3 дня или на неделю, посетить исторические и культурные достопримечательности, отведать блюда прекрасной армянской кухни. С таким же успехом ждем туристов из Армении. Мы предлагаем армянам возможность летать по доступной цене - побывать в Киеве, в других городах Украины, хорошо провести время, познакомиться с культурой и, конечно, сосредоточиться и на кухне и напитках. Я бы определенно посоветовал попробовать украинский борщ, хотя разнообразие такое, что целыми днями можно будет пробовать разные блюда”, - сказал Александр Джиджора.

Генеральный директор авиакомпании “BEES AIRLINE” в Армении и директор авиакомпании “Скай Сервис” Арсен Бабаджанян отметил, что сотрудничество с “BEES AIRLINE” ожидаемо. По его словам, это хорошая возможность для армянской общины Украины, представители которой смогут приехать в Армению по гораздо более доступным билетам.

“Надо сказать, что авиакомпания в Европе имеет несколько направлений. В частности, на Кипр, в Болгарию, в Грецию. Впереди лето, сезон отпусков, и все три упомянутые мной страны являются активными туристическими направлениями. Могу отметить, что “BEES AIRLINE” эксплуатирует самолеты “Boeing 737-800”, которые известны своей комфортабельностью. “Благодаря большим самолетам мы можем предложить большое количество дешевых билетов”, - сказал Арсен Бабаджанян. Он отметил, что рейсы выполняются из аэропорта Киева “Сикорски”, который находится всего в 7 км от центра столицы, что очень важно для туристов.

По словам ведущего специалиста по продаже и бронированию авиабилетов Шушан Аветисян, рейсы будут выполняться два раза в неделю, из Еревана в первый и пятый дни недели.

“Наши ценовые предложения вполне доступны, например, на ближайший рейс 3 мая билет в одну сторону без багажа стоит 45 000 драмов. Обратно он будет стоить 74 000 драмов. Напомню, что за короткое время мы от наших торговых агентов уже получили множество заявок на сотрудничество. Для приобретения билетов в Ереване наши граждане могут обратиться по адресу: Налбандян 23/17 или в любое другое агентство по продаже билетов. Авиабилеты можно приобрести и на сайте. Билеты без багажа, но предусмотрено 7 кг ручной клади. Есть и варианты багажа”, - сказала Шушан Аветисян.

“BEES AIRLINE” в настоящее время выполняет рейсы по следующим направлениям: Киев-Ереван-Киев, Киев-Тбилиси-Киев, Киев-Батуми-Киев. Маршрут Одесса-Ереван-Одесса планируется открыть в начале лета.