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Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС

Еврокомиссия обвинила Apple в новом нарушении антимонопольных норм ЕС

Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple ("Эппл") в нарушении европейских антимонопольных норм, что грозит компании штрафом, объем которого может достигать 10% от годового дохода компании. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ЕК,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По оценкам Еврокомиссии, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store ("Эпп Стор") "завышает расходы конкурирующих стриминговых платформ", а также "ограничивает права пользователей, не информируя их об альтернативных возможностях стриминга".


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