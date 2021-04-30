Президент направил благодарственные письма епархиям США и Католикосату Великого Дома Киликийского

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил благодарственные письма Предстоятелям Восточной и Западной епархий США Армянской Апостольской Церкви и Католикосата Великого Дома Киликийского, выразив признательность за их вклад, внесенный в дело признания Геноцида армян, а также за достойное служение священному делу сохранения армянства и укрепления Родины.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

В письмах, адресованных Предстоятелю Восточной епархии США Армянской Апостольской Церкви епископу Даниелу Финдикяну, Предстоятелю Западной епархии Армянской Апостольской Церкви в США архиепископу Овнану Тертеряну, предстоятелю Восточной армянской епархии США Католикосата Великого Дома Киликийского архиепископу Анушавану Даниеляну и предстоятелю Западной армянской епархии США Католикосата Великого Дома Киликийского архиепископу Мушегу Мартиросяну, президент Саргсян, в частности, подчеркнул консолидирующую роль церкви в жизни армянской диспоры, отметив, что они всегда участвуют в различных инициативах во благо армянства и со всей преданностью и готовностью прилагают свои усилия в общенациональной борьбе за доведение справедливого армянского суда до логического завершения.