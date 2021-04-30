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Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта

Бишкек и Душанбе договорились об урегулировании конфликта

Киргизия и Таджикистан достигли договоренности об урегулировании возникшего на границе двух государств вооруженного конфликта мирным путем. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в пятницу глава киргизского внешнеполитического ведомства Руслан Казакбаев во время разговора со спецпредставителем Евросоюза по Центральной Азии Петером Бурианом, сообщил МИД Киргизии.

"Министр сообщил о достижении сторонами договоренности о прекращении огня и намерении урегулировать ситуацию за столом переговоров", - говорится в сообщении.

Казакбаев также проинформировал собеседника по телефону о ситуации в приграничных районах Киргизии и "подчеркнул приверженность Бишкека международным и двусторонним обязательствам и договоренностям". "Буриан приветствовал договоренности между сторонами о прекращении огня и подписания протокола по урегулированию вооруженного конфликта, при этом особо отметив вклад киргизской стороны в перевод ситуации в мирное русло", - подчеркивает МИД Киргизии.

При этом спецпредставитель ЕС выразил готовность оказать техническую помощь Киргизии "в рамках существующих региональных и двусторонних программ".


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