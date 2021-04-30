Три концерта, около 10 произведений: 4 мая стартует фестиваль армянского композиторского искусства

На трех концертах в рамках 12-го фестиваля армянского композиторского искусства, который пройдет в Ереване с 4 по 22 мая, прозвучит около 10 произведений армянских композиторов.

На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» директор Государственного симфонического оркестра Армении Саргис Балбабян отметил, что на концертах прозвучат произведения наших современных армянских композиторов. Фестиваль каждый год посвящался одному из известных армянских композиторов. 2021 год - юбилейный для нескольких армянских композиторов․В 2021 году исполняется 150 лет со дня рождения Александра Спендиаряна, 100 лет со дня рождения Арно Бабаджаняна, Адама Худояна, Эдуарда Мирзояна, 95 лет со дня рождения Джона Тер-Тадевосяна, 75 лет со дня рождения нашего современника Михаила Кокжаева, 70 лет со дня рождения Ерванда Ерканяна. В рамках фестиваля в этом году будут представлены неизвестные произведения композиторов-юбиляров. По словам Саргиса Балбабяна, основная цель этого фестиваля - записывать, снимать на видео, оцифровывать, распространять и популяризировать произведения армянских композиторов, в том числе и современников.

Одна из важных задач фестиваля - оцифровка изношенных нот. Под оцифровкой подразумевается не просто сканирование, а ввод всех символов в компьютерные программы. “Сотрудничая с музыковедами, мы получаем нужные ноты, которые можно распространять, передавать оркестрам, дирижерам и солистам из других стран”, - сказал Саргис Балбабян. По его словам, за последние 12 лет оцифровано более 100 произведений армянских композиторов. Несмотря на проделанную работу, по его словам, еще многое предстоит сделать, поскольку у нас огромное композиторское наследие. По многим работам, которые действительно представляют большую художественную ценность, еще предстоит проделать большую работу, чтобы вынести все эти ноты из рукописи на цифровой уровень.

Дирижер, пианист Ваагн Папян дирижирует первым концертом, в ходе которого прозвучат произведения Газароса Сарьяна, Арно Бабаджаняна, Джона Тер-Тадевосяна.

“Фестиваль играет большую и важную роль в деле выдвижения молодых композиторов. Нам в этом направлении предстоит многое сделать как в Армении, так и за рубежом. Много, даже известных, произведений не знакомы слушателем из-за смены поколений. Фестиваль играет в этом большую роль”, - сказал Ваагн Папян. Что касается признания армянской музыки в мире, Ваагн Папян отметил, что это его не устраивает. По его словам, работа, предусмотренная в этом направлении, должна быть именно на институциональном уровне. Он упомянул, что ему неоднократно приходилось организовывать концерты армянской музыки в Израиле.

В рамках фестиваля с Государственным симфоническим оркестром Армении выступят скрипач Айк Казазян и виолончелист Арам Талалян. Дирижеры - Сергей Смбатян, Рубен Асатрян, Ваагн Папян.