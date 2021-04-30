И без 8-го пункта трехстороннего заявления, Азербайджан обязан был вернуть пленных: ЗПЧ Армении

Омбудсмен Армении Арман Татоян напоминает о международных требованиях. Даже если бы не было 8-й пункта трехстороннего заявления от 9 ноября, Азербайджан обязан был вернуть армянских военнопленных.

Как сообщает «Арменпресс», Татоян сказал об этом на заседании постоянной комиссии по защите прав человека и связям с общественностью НС.

Защитник прав человека отметил, что Азербайджан изначально пытался представить пленных как террористов. “Потом они изменили политику, теперь говорят, что террористов у них нет вообще. Это позиция, которая явно противоречит международным принципам. Независимо от того, было ли это до 9 ноября, до или после войны, у нас есть открытый, продолжающийся военный конфликт, этот конфликт еще не закончен. Согласно международному гуманитарному праву, любой человек, находящийся в плену в течение этого периода, имеет статус пленного. Поэтому, особенно согласно 3-й Женевской конвенции, запрещается любое преследование этого человека, более того, это даже политика, ведущая к военным преступлениям”, - сказал Татоян.

Он отметил, что Азербайджан постоянно ссылается на 8-й пункт заявления от 9 ноября, говоря, что они исполняют его, однако, это не их доброта или проявление доброй воли, это их обязанность. Даже если в заявлении от 9 ноября этого не было, они не должны были вернуть наших пленников? Это международное требование, даже если этого пункта нет в документе, относящемся к конкретному конфликту, они обязаны это сделать”, - подчеркнул Татоян.

По словам Защитника прав человека, сейчас международное сообщество усиливает давление по этому поводу. “Совместными усилиями мы сможем показать, что это совсем иной вопрос”, - сказал он.

Татоян отметил, что Азербайджан политизирует этот вопрос, чтобы причинить душевные страдания, особенно семьям пленных и без вести пропавших.

Несмотря на то, что в 8-ом пункте совместного заявления глав Армении, России и Азербайджана от 9 ноября четко сказано об обмене военнопленными, заложниками и другими содержащимися лицами и телами погибших, Азербайджан искусственно затягивает этот процесс, не возвращая армянских военнопленных и других удерживаемых лиц.