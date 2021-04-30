Армен Саркисян направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Президент Армении Армен Саркисян направил спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси благодарственное письмо. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

В письме, в частности, говорится:

“Президент США Джо Байден присоединился к Конгрессу США и признал Геноцид армян, подчеркнув, что “произошедшее больше никогда не должно повториться”. Мы искренне благодарны всем тем, кто способствовал этому восстановлению справедливости своей преданностью, энергией, моральной и любой другой поддержкой.

Вы и Ваша команда постоянно заявляли, что варварство в отношении армянского народа было геноцидом. Оставаясь верными своим ценностям, Вы сделали все, чтобы добиться официального признания и озвучания Геноцида армян. Благодарю Вас, госпожа спикер”.