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Армен Саркисян направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Армен Саркисян направил письмо спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси

Президент Армении Армен Саркисян направил спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси благодарственное письмо. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по  связям с общественностью Аппарата президента Армении.

В письме, в частности, говорится:

“Президент США Джо Байден присоединился к Конгрессу США и признал Геноцид армян, подчеркнув, что “произошедшее больше никогда не должно повториться”. Мы искренне благодарны всем тем, кто способствовал этому восстановлению справедливости своей преданностью, энергией, моральной и любой другой поддержкой.

Вы и Ваша команда постоянно заявляли, что варварство в отношении армянского народа было геноцидом. Оставаясь верными своим ценностям, Вы сделали все, чтобы добиться официального признания и озвучания Геноцида армян. Благодарю Вас, госпожа спикер”.


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