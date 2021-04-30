Число жертв COVID-19 в Бразилии превысило 400 тыс. человек

В Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний с начала пандемии скончались более 400 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения страны.

По его данным, по состоянию на минувший четверг, число жертв инфекции достигло 401 тыс. Бразилия стала второй страной с количеством летальных исходов от COVID-19 после США, где скончались более 574 тыс. человек.

Бразилия прилагает усилия к налаживанию системы вакцинации населения от коронавируса, однако к настоящему моменту, как сообщило агентство Associated Press, привито менее 6% взрослого населения страны, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как сообщалось, ранее Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) отклонило запросы губернаторов 14 штатов страны на обсуждение возможности импорта российской вакцины "Спутник V". Решение было принято всеми членами правления этого регулирующего ведомства. Его обосновали недостаточным количеством необходимых данных, имеющихся в их распоряжении.

Российский Центр им. Гамалеи отверг претензии бразильского регулятора к вакцине как не имеющие научного обоснования.

"Команда "Спутника V" рассмотрела технические проблемы, поднятые членами правления Anvisa во время встречи 26 апреля, и продемонстрировала, что эти обвинения не имеют научных оснований и не могут серьезно рассматриваться в научном сообществе и среди международных регулирующих органов", - говорится в заявлении центра, опубликованном на сайте вакцины в среду.

В нем отмечается, что решение бразильского регулятора "отложить утверждение "Спутник V", к сожалению, носит политический характер".

В четверг, 29 апреля Российский фонд прямых инвестиций заявил, что подает на Anvisa в суд за распространение ложной информации о вакцине.