Власти Кубы заявили, что намерены расширить авиасообщение со странами ЕАЭС

Куба заинтересована в проведении переговоров со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) о расширении авиасообщения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро в своем видеообращении к участникам проходящего в пятницу в Казани заседания межправсовета ЕАЭС.

"В настоящее время мы стремимся создать все условия для коммерциализации безопасного туризма на международном уровне. Мы готовы вести переговоры о наращивании воздушного сообщения с вашими странами, в том числе за счет расширения географии пунктов отправления и назначения, увеличения количества авиаперевозчиков и частоты полетов с уверенностью в том, что Куба является безопасным и привлекательным направлением и коридором для ваших стран", - сказал он.