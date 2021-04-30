Мы заинтересованы в повышении конкурентоспособности производимых в ЕАЭС товаров: Пашинян

Продолжается рабочий визит и. о. премьер-министра Никола Пашиняна в Казань в Российскую Федерацию, где проходит заседание Евразийского межправительственного совета.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, 30 апреля Никол Пашинян принял участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС в расширенном составе. Отметим, что встреча в узком составе состоялась 29 апреля.

Участниками расширенного заседания являются главы правительств стран-членов ЕАЭС: председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин, премьер-министр Республики Кыргызсстан Улукбек Марипов, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. В нем также принимают участие главы правительств государств-наблюдателей ЕАЭС - премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов и исполняющий обязанности премьер-министра Республики Молдова Аурели Чоко (в онлайн формате) и главы официальных делегаций приглашенных стран - премьер-министр Таджикистана Кохир Росулзад и вице-премьер Туркменистана Сердар Бердымухамедов, представлено видеообращение премьер-Министра Республики Куба Мануэля Круса.

В своем выступлении Никол Пашинян, в частности, говорил:

“Уважаемые главы правительств!

Уважаемые участники заседания!

Прежде всего, хочу искренне поблагодарить председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина за высокий уровень организации очередного заседания Евразийского межправительственного совета и за традиционное гостеприимство.

За теплый прием слова благодарности хочу адресовать и президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову.

От всего сердца приветствую глав правительств государств-наблюдателей Евразийского экономического союза, премьер-министра Республики Узбекистан Абдуллу Нигматовича Арипова и и.о. премьер-министра Республики Молдова Аурелия Валериановича Чокоя, который участвует в нашем заседании в онлайн режиме.

Рад приветствовать также главу правительства Таджикистана Кохирa Расулзоду и вице-премьера Туркменистана Сердарa Гурбангулыевичa Бердымухамедова.

Друзья!

Вчера в узком составе мы уже провели обстоятельный обмен мнениями по ключевым вопросам сегодняшней повестки дня. А сегодня я хотел бы вкратце остановиться на некоторых, с нашей точки зрения, актуальных для Союза вопросах.

Функционирование ЕАЭС, придавшее дополнительный импульс развитию экономического сотрудничества государств-членов на качественно новых началах, сегодня продвигается на фоне новых глобальных вызовов, которые существенно нивелируют эффекты межгосударственной интеграции в целом. Это и ограничения, вызванные пандемией, это и совпавшая по времени или же последующая трансформация всей мировой экономики, где все больше и больше востребованными становятся высокие технологии.

С точки зрения адаптации Союза к этим условиям на первый план выходит необходимость комплексного изучения и выявления сфер, которые обладают наибольшими резервами практической кооперации. В частности, новые условия выявили востребованность сотрудничества в области здравоохранения, образования и в социальной сфере.

Конечно же, 2020 год выявил целый спектр новых задач, на регулирование которых были направлены решения, относящиеся к таким сферам, как функционирование внутреннего рынка, регуляция экспорта и импорта отдельных видов чувствительных товаров.

Через призму дальнейшего раскрытия интеграционного потенциала Союза следует также рассматривать межгосударственную программу по космосу, которую мы вчера обсуждали. Уверен, что результат слаженной работы в этом направлении не заставит себя долго ждать.

Уважаемые участники заседания!

С точки зрения решения актуальных задач интеграции хочу особо выделить рассматриваемый сегодня документ “Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года”. Думаю, не будет лишним еще раз обозначить, что именно промышленный сектор является одним из главных локомотивов экономической системы Союза. Создание полноценного единого рынка товаров без выработки согласованной политики в этом направлении практически нереализуемо. Считаем важным и далее проводить работу, направленную на углубление промышленной кооперации и на координацию национальных промышленных политик.

Безусловно, мы также заинтересованы в том, чтобы поднять конкурентоспособность производимой в ЕАЭС продукции как на внутренних, так и на внешних рынках. Последовательная реализация основных положений документа будет способствовать устойчивому развитию всего промышленного комплекса в целом.

Одним из важнейших ориентиров документа является совместное стимулирование инновационного развития и цифровой трансформации промышленности. С учетом меняющейся экономической конъюнктуры, переход на новый уровень технологического развития экономик приобретает решающее значение. Цифровая трансформация продолжает оставаться одним из столпов интеграции. Мы традиционно придерживаемся мнения о необходимости дальнейшего углубления сотрудничества в этом направлении.

Уверен, что реализация стратегических направлений в перспективе позволит гарантировать выход на проведение согласованной промышленной политики и, в сопряжении с другими мерами, послужит в интересах повышения конкурентоспособности производимых в Союзе товаров.

Уважаемые коллеги!

В завершение хочу поблагодарить всех Вас за совместную работу, и в очередной раз подтвердить готовность и неизменную решимость армянской стороны приложить все усилия, необходимые для дальнейшего расширения областей экономического сотрудничества и последовательного раскрытия интеграционного потенциала Союза.

Благодарю всех за внимание”.

Главы правительств ЕАЭС обсудили вопросы повестки дня, в том числе координацию мер по регулированию экспорта отдельных видов чувствительных товаров в рамках ЕАЭС, меры по защите аграрного рынка от опасных вирусов растений, а также продление срока действия сертификата на серийную продукцию для товаров, произведенных в Казахстане с целью экспорта в другие страны ЕАЭС. Принят к сведению доклад о развитии электронной торговли. Утверждены основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС до 2025 года. Были затронуты перспективы сотрудничества в сфере космических услуг.

По итогам заседания подписан ряд документов. Между Евразийской экономической комиссией и правительством Республики Узбекистан подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

Очередное заседание Евразийского межправительственного совета планируется провести в Кыргызской Республике, в г. Иссык-Куль.