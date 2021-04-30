Политика вражды в отношении армян в Азербайджане пприобрела новые проявления: ЗПЧ Армении

Пытки и жестокости, проявляемые азербайджанской стороной во время войны, были не просто действиями отдельных военнослужащих, а частью единой политики.

Как сообщает «Арменпресс», подобное убеждение выразил Омбудсмен Армении Арман Татоян на заседании постоянной комиссии НС по защите прав человека и общественным вопросам, представив годовой отчет “О деятельности Защитника прав человека Армении, состоянии защиты прав и свобод человека в течение 2020 года”.

“Во время этой войны, кроме использования запрещенных видов оружия, использования наемников, пыток, жестокостей со стороны Азербайджана, была и серьезнейшая проблема пропаганды ненависти, вражды, которая сегодня сравнялась с фашизмом, которая на этнической основе лежала в политике насилия, пыток и жестокостей”, - сказал Татоян.

То же было и в апреле 2016 года. “Сразу же были открыты телеграм-каналы, которые, на наш взгляд, были связаны с властями Азербайджана, намеренно распространяющие сцены насилия и жестокости. Для причинения больших страданий один видеоматериал делился на несколько частей, это делалось специально”, - сказал Омбудсмен, отметив, что в Азербайджане по отношению к армянам проводится политика ненависти и вражды. Конечно, это не ново, она усилилась во время войны, а теперь получила новые проявления.

Офос Омбудсмена специально изучил выступления Алиева, проанализировал около 300 видеозаписей пыток, перевел их на русский и английский языки и отправил все видеозаписи в международные организации. “Мы показали, что это слова президента Азербайджана, мы показали, что они вдохновляли Вооруженные силы Азербайджана во время войны”, - сказал Татоян.

Он подчеркнул, что речь идет о военных преступлениях. “Эти пытки и зверства были не действиями отдельных солдат, а частью общей политики, потому что впоследствии в Азербайджане они были высоко оценены, поощрялись властями и другими деятелями”, - сказал Татоян.

27 сентября 2020 года Азербайджан при поддержке турецких наемников развязал войну против Арцаха. И, несмотря на положение о военнопленных трехстороннего заявления, подписанного руководителями Армении, России и Азербайджана 9 ноября, Азербайджан до сих пор не вернул всех армянских военнопленных.