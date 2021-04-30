Армен Саргсян поздравил Короля Швеции с 75-летием

Президент Республики Армения Армен Саргсян по случаю 75-летия направил королю Швеции Карлу Густаву XVI поздравительное письмо. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Касаясь дружественных отношений между Арменией и Швецией, президент Саргсян особо подчеркнул большой вклад Карла Густава XVI в развитие этих отношений. “Я полон надежд, что совместными усилиями мы еще больше углубим и укрепим сотрудничество между нашими странами во благо наших народов”, - говорится в поздравительном послании президента Армена Саргсяна.