Bees Airline начнёт выполнение полетов по направлению Киев - Ереван - Киев

С 30 апреля текущего года авиакомпания Bees начала выполнение полетов по направлению Киев (Жуляны) – Ереван - Киев (Жуляны), которые будут осуществляться с частотой 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам.

По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией.

ЗАО “Международные аэропорты Армении”