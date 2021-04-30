Bees Airline начнёт выполнение полетов по направлению Киев - Ереван - Киев
11:58, 30 Апрель, 2021
С 30 апреля текущего года авиакомпания Bees начала выполнение полетов по направлению Киев (Жуляны) – Ереван - Киев (Жуляны), которые будут осуществляться с частотой 2 раза в неделю, по понедельникам и пятницам.
По вопросам о приобретении и наличии авиабилетов, а также для получения дополнительной информации советуем связаться с авиакомпанией.ЗАО “Международные аэропорты Армении”
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