Отношения Армении с Турцией зависят как от прошлого, так и настоящего. Как сообщает «Арменпресс», редакционная статья британского “The Economist” именно этими словами охарактеризовала отношения между двумя странами. Говорится, что Турция и Армения не проявляют признаков примирения.

Издание напомнило, что более века назад в Османской империи был совершен Геноцид армян, а несколько месяцев назад Турция, правопреемница Османской империи, помогла Азербайджану выиграть войну против армян.

“The Economist” отмечает, что, хотя в последние месяцы турецкие официальные лица говорят о возможном начале нового этапа в армяно-турецких отношениях, но их действия доказывают обратное.

Газета процитировала отрывок из мартовского интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в котором глава исполнительной власти говорил, что открытие границы с Арменией со стороны Турции снизит напряженность. Он также отметил, что Армения готова к установлению отношений с Турцией без предусловий.

“The Economist” пишет, что действия Турции и Азербайджана свидетельствуют об обратном. “Во время парада победы в Азербайджане Эрдоган расхваливал Энвера-пашу, одного из архитекторов геноцида. А Алиев недавно открыл ужасный парк военных трофеев, в котором выставлены манекены раненых армянских солдат с кривыми носами и гротескными лицами, а также шлемы погибших в войне армян. Можно только догадываться, каким образом такая демонстрация сочетается с мирными предложениями Азербайджана. То, что предлагают Армении Эрдоган и Алиев - это признание своего поражения, а не оливковая ветвь”, - пишет британское издание.