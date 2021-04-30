Пашинян считает промышленную сферу одной из движущих сил экономической системы ЕАЭС

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян промышленную сферу считает одной из движущих сил экономической системы Евразийского экономического союза. Как сообщает «Арменпресс», об этом Пашинян заявил на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета.

Никол Пашинян подчеркнул значение обсуждаемого документа “Основные направления производственной кооперации в рамках ЕАЭС до 2025 года”.

“Думаю, не будет лишним еще раз упомянуть, что промышленность является одной из движущих сил экономической системы Союза. Создание полноценного общего рынка товаров практически невозможно без выработки согласованной политики. Мы заинтересованы в повышении конкурентоспособности товаров, производимых в ЕАЭС, как на внутреннем, так и на внешнем рынках”, - сказал Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что деятельность ЕАЭС, которая дала дополнительный импульс развитию экономического сотрудничества между государствами-членами, сегодня продвигается вперед на фоне существующих новых глобальных вызовов, которые в целом существенно нивелируют последствия межгосударственной интеграции.

“Это ограничения, вызванные эпидемией, трансформацией мировой экономики, где высокие технологии становятся все более популярными. Новые условия выявили необходимость сотрудничества в области здравоохранения, образования и социальной сферы”, - сказал и. о. премьер-министра.

Никол Пашинян поблагодарил своих партнеров из стран-членов ЕАЭС за совместную работу, подтвердил готовность армянской стороны приложить все необходимые усилия для расширения сфер экономического сотрудничества и заново открыть интеграционный потенциал Союза.