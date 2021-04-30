В Арцахе на территории более 30 гектаров будет посажен новый лес

В Арцахе на площади в 30-35 га планируется создание лесопитомников и посадка новых лесов. Об этом в беседе с «Арменпресс» заявил и.о. министра окружающей среды Армении Романос Петросян, находившийся на днях с рабочим визитом в Арцахе.

По его словам, в результате встреч, и в соответствии с договоренностью, достигнутой между Арцахом и партнерскими организациями Армении, руководство “Айантарс” уже приступило к созданию питомника.

“Будет лесопитомник площадью в 500 квадратных метров, в котором будут выращиваться саженцы с закрытой корневой системой. Их выживаемость довольно высокая, около 80-90%”, - сказал Петросян.

Кроме того, с “Арцахантаром” достигнуто соглашение о посадке 100 000 саженцев лесных деревьев в рамках инициативы “10 миллионов деревьев” для создания в Арцахе еще 30-35 гектаров новых лесных массивов.

“В ближайшее время арцахские специалисты примут участие в консультационных и обучающих мероприятиях в офисе “Айантар”, чтобы полностью подготовиться к посадке 100 000 деревьев и к созданию питомника”, - сказал Петросян.

По словам и.о. директора ГНКО “Айантар” Павла Цугуняна, предусматривается создание новых лесов, в частности, в Мартакертском районе. Из-за проблем с поливом вместо изначально запланированного питомника в 1 га будет засажено всего 0,5 га.

“Айантар” партнерам “Арцахантара” для повышения эффективности процессов управления, восстановления и сохранения лесов будет оказывать методологичесоею и профессиональное содействие.

Касаясь инициативы по запуску форели в Сарсангское водохранилище, и.о. министра окружающей среды Армении уточнил, что цель программы - развитие популяция форели, и прежде всего в целях восстановления Арцаха. Согласно программе, в Сарсангское водохранилище выпущено около 40 000 мальков радужной форели.

По словам Романоса Петросяна, в Сарсанге форель выращивается впервые. По словам главы Минприроды, форель была выпущена при благоприятной температуре микропланктона и воды Сарсанга. Он выразил уверенность, что через 1-1,5 года в Сарсанге будет большая популяция форели.