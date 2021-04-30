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Армен Саргсян направил председателю МККК письмо, касающееся возвращения армянских пленных

Армен Саргсян направил председателю МККК письмо, касающееся возвращения армянских пленных

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил председателю Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питеру Мауреру, письмо, ожидая содействия комитета в вопросе скорейшего возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в азербайджанском плену. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саргсян в письме, в частности, подчеркнул, что в ходе войны, развязанной Азербайджаном и осуществленной при активной поддержке и прямом участии Турции, и после нее несколько сотен армянских военнослужащих и гражданских лиц были взяты в плен. Они со стороны Азербайджана подвергаются пыткам и бесчеловечному отношению.

“Сегодня обращение к гуманитарной ситуации в Арцахе является первоочередной задачей, и требует срочного внимания международного сообщества.

Международное сообщество, все страны Минской группы ОБСЕ, международные организации, отдельные лица действиям Азербайджана должны дать соответствующую оценку.

Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Республика Армения передала Азербайджану всех военнопленных. Однако, крайне важно, чтобы обмен всех военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену, осуществлялся с применением принципа “все в обмен на всех”, который игнорируется со стороны Азербайджана.

Азербайджан, грубо нарушая права человека и международное гуманитарное право, в настоящее время скрывает истинное число армянских военнопленных и заложников, и продолжает отрицать и препятствовать возвращению заложников гражданских лиц и военнопленных”, - подчеркнул президент Саргсян.

Армения от международных партнеров ожидает содействия в вопросе скорейшего возвращения всех пленных.

Обращаюсь к Вам и Международному комитету Красного Креста с целью обеспечения немедленного освобождения военнопленных и их безопасного возвращения”.


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