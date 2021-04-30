Армен Саргсян направил председателю МККК письмо, касающееся возвращения армянских пленных

Президент Республики Армения Армен Саргсян направил председателю Международного Комитета Красного Креста (МККК) Питеру Мауреру, письмо, ожидая содействия комитета в вопросе скорейшего возвращения армянских военнопленных и гражданских лиц, находящихся в азербайджанском плену. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Саргсян в письме, в частности, подчеркнул, что в ходе войны, развязанной Азербайджаном и осуществленной при активной поддержке и прямом участии Турции, и после нее несколько сотен армянских военнослужащих и гражданских лиц были взяты в плен. Они со стороны Азербайджана подвергаются пыткам и бесчеловечному отношению.

“Сегодня обращение к гуманитарной ситуации в Арцахе является первоочередной задачей, и требует срочного внимания международного сообщества.

Международное сообщество, все страны Минской группы ОБСЕ, международные организации, отдельные лица действиям Азербайджана должны дать соответствующую оценку.

Согласно трехстороннему заявлению о прекращении огня от 9 ноября 2020 года, Республика Армения передала Азербайджану всех военнопленных. Однако, крайне важно, чтобы обмен всех военнопленных и гражданских лиц, находящихся в плену, осуществлялся с применением принципа “все в обмен на всех”, который игнорируется со стороны Азербайджана.

Азербайджан, грубо нарушая права человека и международное гуманитарное право, в настоящее время скрывает истинное число армянских военнопленных и заложников, и продолжает отрицать и препятствовать возвращению заложников гражданских лиц и военнопленных”, - подчеркнул президент Саргсян.

Армения от международных партнеров ожидает содействия в вопросе скорейшего возвращения всех пленных.

Обращаюсь к Вам и Международному комитету Красного Креста с целью обеспечения немедленного освобождения военнопленных и их безопасного возвращения”.