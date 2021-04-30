Студенты консерватории вернулись с международного конкурса с победой
10:45, 30 Апрель, 2021
Студенты Ереванской государственной консерватории им. Комитаса в Москве приняли участие во втором Международном конкурсе классического вокала Гран-При Хосе Карераса.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЕГК.
"Специального приза “За лучшее исполнение зарубежным участником конкурса произведения русского композитора и в номинации “Лучшее сопрано” второй премии удостоилась Лилит Давтян (преподаватель Л. Маркосян), а в номинации “Лучший баритон” третьего приза удостоился Навасард Акопян (класс профессора С. Колосаряна). Выпускник ЕГК Саргис Бажбеук-Меликян - третий в номинации “Лучший бас", - говорится в сообщении консерватории.
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