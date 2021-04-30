Миротворцы в Арцахе разминировали более 2 050 га территорий

Специалисты Центра международного разминирования Министерства обороны Российской Федерации в Арцахе продолжают работы по обнаружению и разминированию взрывоопасных предметов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Минобороны Российской Федерации.

“В целом, от неразорвавшихся боеприпасов с 23 ноября 2020 года очищено 2 051 га территорий, 625 км дороги, 1 721 строение, в том числе 30 объектов социального назначения, обнаружено и обезврежено 25 600 взрывоопасных предметов”, - говорится в сообщении МО РФ.

Указом Президента Российской Федерации от 10 ноября 2020 года в Нагорном Карабахе размещен контингент российских миротворцев. Контингент сформирован на основе 15-ой отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. Командующим миротворческими силами назначен генерал-лейтенант Рустам Мурадов.