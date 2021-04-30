На заседании Совета при Омбудсмене были обсуждены вопросы прав военнослужащих

29 апреля в Офисе Защитника прав человека Республики Армения состоялось очередное заседание Экспертного совета по защите прав человека в Вооруженных силах при Омбудсмене. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека Армении.

Заседание прошло в расширенном формате, на котором, помимо членов совета, присутствовали представители организаций гражданского общества, Палаты адвокатов, правозащитники вооруженных сил, а также независимые эксперты. В своем вступительном слове Защитник прав человека Арман Татоян подчеркнул, что роль представителей гражданского общества важна для эффективного решения вопросов прав человека, особенно если они касаются вооруженных сил.

На совещании был представлен ряд проблем, связанных с обеспечением прав человека в войсках во время эпидемии Covid-19 и в ходе войны, развязанной Азербайджаном в сентябре-ноябре 2020 года, а также и после нее, которые были выявлены во время мониторинговых визитов в воинские части. Были обсуждены вопросы прав воинов и членов их семей в ходе призыва и мобилизационной службы, включая и проблемы со здоровьем и социального характера.

Были обсуждены вопросы, поднятые членами Экспертного совета по вопросам защиты прав человека в Вооруженных силах при Омбудсмене и представителями общественных организаций.

Омбудсмен считает, что очень важно эффективное сотрудничество с гражданским обществом и с компетентными государственными органами, особенно с ответственными подразделениями Министерства обороны и Генштаба ВС.