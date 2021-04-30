30 лет назад, 30 апреля 1991 года, азербайджанские власти начали осуществление операции “Кольцо”, которую по праву можно назвать одной из самых кровавых и бесчеловечных в истории операций по депортации народов с их исторических земель. В результате операции, в ходе которой впервые против мирных жителей использовались танки, боевые вертолеты и артиллерия, были опустошены и разрушены сотни армянских сел Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского районов, депортированы десятки тысяч человек, сотни были убиты и взяты в заложники. Судьба многих из них остается до сих пор неизвестной.

Операция «Кольцо» стала очередным проявлением геноцидальной политики Азербайджана и продолжением череды армянских погромов и этнических чисток, совершенных в Сумгаите, Баку, Кировабаде и других армянонаселенных городах и районах Азербайджана, а также в населенных пунктах НКАО и Северного Арцаха в 1988-1991 годах.

Операция "Кольцо" перевела азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость и привела к последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Республики Арцах, которая продолжается до сих пор. Военные преступления и грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права, совершенные азербайджанскими вооруженными силами в ходе операции "Кольцо", 4-дневной апрельской войны 2016 года и 44-дневной войны осени 2020 года, навязанной Арцаху со стороны Азербайджана при поддержке Турции и наемников из различных террористических группировок, являются свидетельством того, что равнодушие и безнаказанность в отношении преступлений против человечности ведут к их повторению.