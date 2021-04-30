Президент Киргизии заявил о стабилизации ситуации на границе с Таджикистаном

Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, где в четверг произошли боестолкновения между военнослужащими двух государств, стабилизировалась. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом в пятницу заявил глава киргизского государства Садыр Жапаров, сообщила его пресс-служба.

"Ситуация в Баткенской области Кыргызской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром Кыргызской Республики Артемом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта", - говорится в сообщении.

"В настоящее время нет необходимости для отправления добровольцев в приграничный район. Граждане Кыргызстана должны доверить эту работу соответствующим государственным органам, представители которых находятся на участке кыргызско-таджикской госграницы. Очаг напряженности погашен, ситуация урегулирована в ходе переговоров", - подчеркивается в сообщении.

Жапаров выразил соболезнования родным и близким погибших во время произошедшего 29 апреля вооруженного конфликта на границе республики с Таджикистаном.

По последним данным киргизской стороны, во время конфликта 13 жителей республики были убиты, всего пострадали 134 человека.