После четырех партий счет полуфинального поединка Ароняна и Карлсена равный

Гроссмейстер Левон Аронян в полуфинале турнира “New in chess Classic” встретился с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

Как передает «Арменпресс», две партии полуфинала этого турнира по быстрым шахматам завершились вничью, в одной победил Аронян, в другой - чемпион мира.

В другом полуфинальном матче Хикару Накамура обыграл азербайджанца Шахрияра Мамедъяров, тот выбыл из дальнейшей борьбы.

В турнире “New In Chess Classic” участвуют 16 шахматистов. Он считается очередным турниром “Champions Chess Tour”. Призовой фонд составляет 100 000 долларов США, из которых победитель получит 30 000 долларов.

Аронян пока выступает под флагом Армении. В распространенном им заявлении он дал ответы на вопросы, касающиеся его личности. Аронян покинул Армению. Он присоединится к сборной США.