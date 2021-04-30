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“Рома” с крупным счетом проиграла “Манчестер Юнайтед”: Мхитарян участвовал в матче

“Рома” с крупным счетом проиграла “Манчестер Юнайтед”: Мхитарян участвовал в матче

В первом полуфинальном матче Лиги Европы “Рома” на выезде проиграла “Манчестер Юнайтеду”.

Как передает «Арменпресс», в игре, проходившей в Англии, счет матча открыли футболисты “Манчестер Юнайтед”, на 9-й минуте отличился Бруну Фернандеш. “Рома” на 15-й минуте сравняла счет. А в конце первого тайма даже опередила в счете. Отличился Эдин Джеко.

Во втором тайме “Манчестер Юнайтед” в ворота “волков” отправил еще 5 мячей. Авторами дублей стали Эдисон Кавани и Бруну Фернандеш, по одному голу забили Поль Погба и Мейсон Гринвуд.

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян вышел на поле в стартовом составе “Ромы” и отыграл весь матч.

В другом матче “Арсенал” уступил “Вильярреалу” со счетом 1:2.

Ответные матчи этих команд  состоятся через неделю.


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