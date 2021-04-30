Рыцарь кисти и оружия: жизнь, посвященная нации и Родине

“Я решил стать профессиональным революционером... ради благополучия и победы народа не должны жалеть о нашей крови, даже если эти идеи и устремления будут претворены после нашей смерти…

Все несчастные случаи, которым я сопротивлялся с дерзостью, через которые я прошел, все трудности, с которыми я боролся, помогли мне. Я не сожалею о жизни, которую я прожил…

... Художнику необходимо страстно любить природу, краски которой наполняли бы его глаза, очищая огонь эмоций в его душе, преподнося основную суть его творчества, его характерность, общность относительных частей и доминирующей идеи”.

Панос ТЕРЛЕМЕЗЯН

На страницах истории западноармянской национально-освободительной борьбы нет недостатка в незабываемых именах. Однако мало таких приверженцев преданных этому делу, рожденных под покровительством муз, наделенных щедрым творческим талантом, но готовых при необходимости перо или кисть заменить оружием национального спасения. Среди этих немногих приверженцев - самоотверженный участник героических сражений самообороны Вана, великолепный живописец Панос Терлемезян, вдохновленные поэтические полотна которого, по словам патриарха армянской живописи Мартироса Сарьяна, “всегда будут украшением наших галерей”. Между тем, в возрасте от двадцати до тридцати лет, он свою юную жизнь посвятил делу национального освобождения своего народа.

Художник родился 11 марта 1865 г. года в древней столице Армении Ван. Его предки были из Мокса, они приехали в Ван и поселились в квартале Айгестан. Он начал рисовать еще во время учебы в местной начальной школе и мечтал стать художником. И даже среди сверстников заработал репутацию “художника”. Образование он продолжил в Ванской центральной школе, основанной Мкртичем Португальяном, в которой в основном преподавали прогрессивные учителя и интеллектуалы с европейским образованием.

В 1895 - 1897 годах Терлемезян учился в Петербургской Академии художеств. В 1897 г. он был арестован и сослан турецкими властями в Ревельскую (Таллиннскую) тюрьму. Спустя полгода его как политического преступника перевели в тюрьму Метехи и в 1899 г. сослали в Персию. Ему удалось получить новый паспорт и с благословения и при финансовом содействии Хримян Айрика поехать в столицу искусств, в Париж, поступить в Академию Юлиана, где он проучился пять лет, обучаясь у Жан-Поля Лоуренса и Бенджамина Константа. После окончания учебы профессора пытались оставить художника в Париже, но Паноса звала Родина.

1910 г. Художник находится в Константинополе, живет под одной крышей с гением Комитасом. На втором этаже дома жил Комитас, а на третьем - Терлемезян в своей мастерской. В этом доме собирались обожаемые лица армянства: Варужан, Сиаманто, Зограб, Отян, Севак, Ерухан и другие известные люди. 1912 г. Терлемезян путешествует с великим композитором на его родину, в Кутина, где и создается известный портрет Комитаса, сидящего под деревом, углубленного в свои ноты.

Терлемезян вспоминал об одном из таких дней, когда церемониймейстер султана встретил Комитаса и попросил выполнить его просьбу, сыграть для него. После того, как Комитас сыграл Шуберта турок, не в силах сдержаться, ударил рукой по столу и сказал: “Мы - восьмисотлетнее государство, но у нас никогда не было такого храма искусства и такого художника”.

Дружба Комитаса и Терлемезяна была настолько сильной, что десять лет спустя гений, лежавший больничной камере парижской тюрьмы, узнал только своего друга Паноса, который навестил его, хотя он не был в силах даже говорить.

1914 г. Терлемезян на своей желанной родине, в Ване, где рождается его несколько великолепных пейзажей. Но здесь заканчивается мирный период его жизни. Начинается национально-политической жизнь, посвященная своему народу и освободительной борьбе. Кисть и перо были заменены на оружие. “Я отказался от преподавания и попытался стать профессиональным революционером, то есть организатором, пропагандистом, чтобы знать, как успокаивать колеблющиеся элементы, чтобы знать, как уйти от полиции и предотвратить ее преследование”, - писал он в своих мемуарах.

Весной 1915 года началась самооборона Вана, которую он по праву называет героической битвой. Для руководства самообороной был создан временный военный штаб, в который вошли Болгарин Григор, Кайцак Аракел, Арам Манукян, Панос Терлемезян, Х. Галикян и Г. Семирджян.

Эпизоды самообороны, описанные в воспоминаниях художника, имеют исключительную ценность. Несмотря на то, что он сам себя считал обычным участником сражений, в свидетельствах современников и исторических источниках Терлемезяна представляют одним из самых известных, смелых и героических организаторов героической битвы и первоклассным снайпером. Более того, из его воспоминаний мы узнаем, как ему удавалось несколько раз перебираться из Вана в Персию, покупать оружие и возвращаться к бойцам. Еще один факт. Пулей стрелка-живописца был убит предатель Вана, начальник полиции Нури. Нури установил знакомства с известными представителями армянской интеллигенции, с верными национальным идеям молодыми людьми, которые в результате его шпионажа и доносов были заключены в тюрьму и жестоко убиты.

Сегодня День памяти выдающегося деятеля искусства, патриотического деятеля, ставшего исключительным образцом патриотизма. Этим очередным обращением к его бессмертному искусству мы отдали дань уважения великому армянину, напомнив живущим, в чем истинный патриотизм и патриотизм …

Акоп СРАПЯН