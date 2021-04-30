Газета “Айастани Анрапетутюн”: Обойдут ли США резолюцию 907?

“Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам политолога Сурена Саркисяна, телефонный разговор с президентом Азербайджана имеет первостепенную цель - поддержание равенства между сторонами конфликта, тем более что США являются одним из сопредседателей Минской группы и, исходя из своего статуса, должны проявлять беспристрастность. “Соединенные Штаты как сопредседатель Минской группы и как сверхдержава планируют проводить активную внешнюю политику по всем направлениям. Об этом заявила политическая команда Джо Байдена еще тогда, когда Байден был кандидатом в президенты”, - сказал Сурен Саркисян в беседе с “Айастани Анрапетутюн”, напомнив, что недавно госсекретарь США имел телефонный разговор с премьер-министром Армении.

При этом новая администрация США не исключила применения 907-й поправки к Акту о содействии свободе. “Мы в этом направлении должны проделать большую работу. Я не исключаю, что при активной работе в этом году, в следующем у нас будут лучшие возможности в связи с резолюцией 907”, - подчеркнул он”.

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