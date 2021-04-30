Газета “Айастани Анрапетутюн”: С эффектом бумеранга

“Монолог Алиева уже в первую очередь угрожает безопасности его же страны. При каждом визите на оккупированные территории Арцаха Алиев запугивает, что, если Армения не предоставит дорогу к югу от Сюника для присоединения к Нахиджевану, то он решит этот вопрос силой. Следует отметить, что подобные заявления делаются тогда, когда никаких предварительных оговорок со стороны официальных кругов Армении по данному вопросу не высказывалось. Другими словами, слова азербайджанского лидера - это, по сути, монолог. Можно предположить, что Алиев разговаривает с жителями Сюника, у которых есть опасения по этому поводу, и эти опасения, к сожалению, небезосновательны”.

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