Омбудсмен обсудил с французскими парламентариями вопрос возвращения пленных

Омбудсмен Армении Арман Татоян 29 апреля принял депутатов Национального Собрания Франции Ги Тесье, Валери Буайе, Ксавье Бриттона, Жан-Пьера Кубертафо и Маргрит Депре-Одебер.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата омбудсмена, Арман Татоян представил военные преступления, совершенные азербайджанскими вооруженными силами во время войны в Арцахе в ноябре-декабре 2020 года.

Он подробно рассказал о срочности возвращения армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане, отметив, что поведение азербайджанских властей грубо нарушает международные требования, представляя пленных как «террористов» или «диверсантов».

Татоян отметил, что все удерживаемые армянские военнослужащие и мирные жители были захвачены азербайджанскими вооруженными силами в плен в ходе продолжающегося вооруженного конфликта, поэтому все они являются военнопленными, их следует немедленно освободить и вернуть на родину без каких-либо политических или иных предварительных условий.

Власти Азербайджана искусственно затягивают, политизируют процесс, грубо нарушая права пленных и их семей, причиняя им страдания, вызывая напряженность в обществе.

Омбудсмен подчеркнул, что высшие органы правительства Азербайджана продолжают фашистскую политику, на государственном уровне пропагандируя ненависть и вражду, расизм и фашизм в Азербайджане. Одно из подтверждений тому - открытие в Баку так называемого «парка», связанного с войной сентября-ноября 2020 года. Он обратил внимание на то, что манекены армянских солдат в этом месте специально представлены в униженном виде, а парк открыт даже для маленьких детей.

Стороны достигли договоренности о сотрудничестве в области защиты прав человека.