И.о. главы МИД Армении и депутаты НС Франции обсудили вопросы региональной безопасности 

И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян 29 апреля принял депутатов Национального Собрания Франции Ги Тесье, Валери Буайе, Ксавье Бриттона. Франсуа Пупона и Маргрит Депре-Одебер.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, Ара Айвазян выразил удовлетворение большим вкладом французских парламентариев в поддержку армянского народа и продвижении повестки армяно-французской дружбы. И.о. министра Айвазян отметил, что столь высокая представленность Франции на мероприятиях, посвященных 106-й годовщине Геноцида армян, является подтверждением непоколебимой приверженности Франции общечеловеческим ценностям и достоинству.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Армении и представители Национального Собрания Франции обменялись мнениями по ряду вопросов армяно-французской двусторонней повестки дня. Была дана высокая оценка тесному межпарламентскому сотрудничеству как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

В ходе встречи были затронуты вопросы региональной безопасности и мира. В этом контексте Ара Айвазян обратил внимание парламентариев на гуманитарную ситуацию в Арцахе вследствие турецко-азербайджанской агрессии, социально-экономические проблемы, с которыми сталкиваются армяне Арцаха, и на необходимость их безотлагательного решения.

И.о. министра Айвазян поблагодарил французских парламентариев за поддержку армян Арцаха во время войны и в последующий период.