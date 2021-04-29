В США пять человек погибли во время перестрелки

Не менее пяти человек, включая подозреваемого в стрельбе, погибли в результате длительного вооруженного противостояния в штате Северная Каролина в США. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что среди погибших были два заместителя шерифа округа, два гражданских лица и предполагаемый стрелок.

Противостояние в Северной Каролине длилось более 13 часов, когда вооруженный мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они прибыли для рутинной проверки. Жители близлежащих домов были эвакуированы, некоторым было приказано укрыться.

После гибели людей в результате инцидента флаги у офиса шерифа в округе, где произошла стрельба, были приспущены, а местные жители несут к месту происшествия цветы и свечи в память о погибших.