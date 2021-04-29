Европарламент (ЕП) принял резолюцию по РФ с призывами к санкциям против "Северного потока - 2", Росатома, "русских олигархов", а также к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в тексте резолюции, за утверждение которого депутаты Европарламента проголосовали в четверг на сессии в Брюсселе. За резолюцию проголосовали 569 депутатов из присутствовавших 682, против проголосовали 67.

"Европейский парламент требует, чтобы Евросоюз сократил свою зависимость от России в сфере энергетики, и призывает институты ЕС и страны - члены Евросоюза остановить завершение строительства "Северного потока - 2" и прекратить строительство Росатомом атомных электростанций, которым дают неоднозначные оценки в ЕС", - говорится в документе.

"Если военное развертывание [на границе с Украиной] превратится во вторжение Российской Федерации на Украину, импорт нефти и газа из России должен быть немедленно прекращен, Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, все активы российских олигархов должны быть заморожены, а их визы в ЕС - аннулированы", - отмечается в резолюции.

"Европарламент призывает страны и институты ЕС приложить все силы, чтобы ограничить стратегические инвестиции России в ЕС, которые могут быть использованы для подрывных действий, ослабления демократических процессов и институтов, а также распространения коррупции. ЕП призывает Кипр, Болгарию и Мальту отменить свои программы "золотых паспортов", - подчеркивается в тексте.